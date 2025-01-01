Лисовой отреагировал на гибель двух ученых в Киеве: рф- абсолютное зло, которое несет смерть и разрушение

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всем, кто пострадал от сегодняшнего утреннего террора. рф - абсолютное зло, которое несет смерть и разрушение". Об этом сообщает Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает УНН.

Детали

По словам министра образования и науки Украины, супруги ученых посвятили свою жизнь развитию науки и многолетней работе в "Институте биологии и медицины" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Следовательно, подобные действия захватчиков являются проявлением абсолютного зла, что требует решительной реакции со стороны международного сообщества.

Напомним,

Атака террористов на столицу в первый день нового года принесла невосполнимую потерю для украинской науки. В результате обстрела погибли известный нейробиолог Игорь Зима и его жена - доктор биологических наук Олеся Сокур.

Атака рф на столицу: погиб украинский нейробиолог Игорь Зима и его жена