Лисовой отреагировал на гибель двух ученых в Киеве: рф- абсолютное зло, которое несет смерть и разрушение
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Киева погибли нейробиолог Игорь Зима и его жена Олеся Сокур. Супруги работали в Институте биологии и медицины КНУ им.
"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всем, кто пострадал от сегодняшнего утреннего террора. рф - абсолютное зло, которое несет смерть и разрушение". Об этом сообщает Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает УНН.
Детали
По словам министра образования и науки Украины, супруги ученых посвятили свою жизнь развитию науки и многолетней работе в "Институте биологии и медицины" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Следовательно, подобные действия захватчиков являются проявлением абсолютного зла, что требует решительной реакции со стороны международного сообщества.
Напомним,
Атака террористов на столицу в первый день нового года принесла невосполнимую потерю для украинской науки. В результате обстрела погибли известный нейробиолог Игорь Зима и его жена - доктор биологических наук Олеся Сокур.
Атака рф на столицу: погиб украинский нейробиолог Игорь Зима и его жена1 янв. 2025, 17:58 • 17059 просмотров