Лісовий відреагував на загибель двох науковців у Києві: рф– абсолютне зло, яке несе смерть і руйнування
Київ • УНН
Унаслідок ворожого обстрілу Києва загинули нейробіолог Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур. Подружжя працювало в Інституті біології та медицини КНУ ім. Шевченка.
"Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих, а також усім, хто постраждав від сьогоднішнього ранкового терору. рф – абсолютне зло, яке несе смерть і руйнування". Про це повідомляє Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, передає УНН.
Деталі
За словами міністр освіти і науки України, подружжя науковців присвятило своє життя розвитку науки та багаторічній роботі в "Інституті біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Відтак, подібні дії загарбників є проявом абсолютного зла, що потребує рішучої реакції з боку міжнародної спільноти.
Нагадаємо
Атаку терористів на столицю у перший день нового року принесла невиправну втрату для української науки. Унаслідок обстрілу загинули відомий нейробіолог Ігор Зима та його дружина – докторка біологічних наук Олеся Сокур.
Атака рф на столицю: загинув український нейробіолог Ігор Зима та його дружина01.01.25, 19:58 • 42061 перегляд