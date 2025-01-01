Лісовий відреагував на загибель двох науковців у Києві: рф– абсолютне зло, яке несе смерть і руйнування

"Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих, а також усім, хто постраждав від сьогоднішнього ранкового терору. рф – абсолютне зло, яке несе смерть і руйнування". Про це повідомляє Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, передає УНН.

Деталі

За словами міністр освіти і науки України, подружжя науковців присвятило своє життя розвитку науки та багаторічній роботі в "Інституті біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Відтак, подібні дії загарбників є проявом абсолютного зла, що потребує рішучої реакції з боку міжнародної спільноти.

Нагадаємо

Атаку терористів на столицю у перший день нового року принесла невиправну втрату для української науки. Унаслідок обстрілу загинули відомий нейробіолог Ігор Зима та його дружина – докторка біологічних наук Олеся Сокур.

Атака рф на столицю: загинув український нейробіолог Ігор Зима та його дружина