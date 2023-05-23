Лишь 9% британцев считают выход из ЕС успехом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Согласно новому опросу YouGov, лишь 9% британцев считают выход из ЕС (Brexit) в 2016 году в большей степени успехом, чем провалом, сообщает издание Independent, пишет УНН.
Детали
Опрос YouGov показывает, что примерно 62% людей описывают Brexit как неудачу.
Компания, которая занимается исследованиями общественного мнения и данных, заявила, что количество британцев, которые считают, что они правильно проголосовали за выход из Европейского Союза в 2016 году, упало до самого низкого уровня за всю историю — 31%.
Почти вдвое больше – 56% – говорят, что это был неправильный шаг.
Количество сторонников выхода, которые считают, что это было неправильно, достигло самого высокого уровня на сегодня – 22%, сообщает YouGov.
Даже среди тех, кто проголосовал за выход, 37% считают, что Brexit был скорее провалом.
Дополнение
Бывший лидер Ukip и партии Brexit Найджелом Фараджем обвинил консервативное правительство в плохом управлении Brexit после его выхода Великобритании из блока в 2020 году.
Nigel Farage has said that Brexit has been a failure - 62% of Britons tend to agree
% saying Brexit has been…
All Britons
More of a failure: 62%
More of a success: 9%
Neither: 20%
Leave voters
More of a failure: 37%
More of a success: 20%
Neither: 35%https://t.co/vsxKByczLu pic.twitter.com/DoqbQ5W5pu