Лишь 9% британцев считают выход из ЕС успехом

Опрос YouGov показывает, что примерно 62% людей описывают Brexit как неудачу.

Компания, которая занимается исследованиями общественного мнения и данных, заявила, что количество британцев, которые считают, что они правильно проголосовали за выход из Европейского Союза в 2016 году, упало до самого низкого уровня за всю историю — 31%.

Почти вдвое больше – 56% – говорят, что это был неправильный шаг.

Количество сторонников выхода, которые считают, что это было неправильно, достигло самого высокого уровня на сегодня – 22%, сообщает YouGov.

Даже среди тех, кто проголосовал за выход, 37% считают, что Brexit был скорее провалом.

Бывший лидер Ukip и партии Brexit Найджелом Фараджем обвинил консервативное правительство в плохом управлении Brexit после его выхода Великобритании из блока в 2020 году.

Nigel Farage has said that Brexit has been a failure - 62% of Britons tend to agree



% saying Brexit has been…



All Britons

More of a failure: 62%

More of a success: 9%

Neither: 20%



Leave voters

More of a failure: 37%

More of a success: 20%

Neither: 35%

— YouGov (@YouGov) May 22, 2023