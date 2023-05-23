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Лишь 9% британцев считают выход из ЕС успехом

Лишь 9% британцев считают выход из ЕС успехом

Киев • УНН

 • 558769 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Согласно новому опросу YouGov, лишь 9% британцев считают выход из ЕС (Brexit) в 2016 году в большей степени успехом, чем провалом, сообщает издание Independent, пишет УНН.

Детали 

Опрос YouGov показывает, что примерно 62% людей описывают Brexit как неудачу.

Компания, которая занимается исследованиями общественного мнения и данных, заявила, что количество британцев, которые считают, что они правильно проголосовали за выход из Европейского Союза в 2016 году, упало до самого низкого уровня за всю историю — 31%.

Почти вдвое больше – 56% – говорят, что это был неправильный шаг.

Количество сторонников выхода, которые считают, что это было неправильно, достигло самого высокого уровня на сегодня – 22%, сообщает YouGov.

Даже среди тех, кто проголосовал за выход, 37% считают, что Brexit был скорее провалом.

Дополнение 

Бывший лидер Ukip и партии Brexit Найджелом Фараджем обвинил консервативное правительство в плохом управлении Brexit после его выхода Великобритании из блока в 2020 году.

Nigel Farage has said that Brexit has been a failure - 62% of Britons tend to agree

% saying Brexit has been…

All Britons
More of a failure: 62%
More of a success: 9%
Neither: 20%

Leave voters
More of a failure: 37%
More of a success: 20%
Neither: 35%https://t.co/vsxKByczLu pic.twitter.com/DoqbQ5W5pu

— YouGov (@YouGov) May 22, 2023

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