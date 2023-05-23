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Лише 9% британців вважають вихід з ЄС успіхом

Лише 9% британців вважають вихід з ЄС успіхом

Київ • УНН

 • 558770 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Згідно з новим опитуванням YouGov, лише 9% британців вважають вихід з ЄС (Brexit) у 2016 році більшою мірою успіхом, ніж провалом, повідомляє видання Independent, пише УНН.

Деталі 

Опитування YouGov показує, що приблизно 62% людей описують Brexit як невдачу.

Компанія, яка займається дослідженнями громадської думки та даних, заявила, що кількість британців, які вважають, що вони правильно проголосували за вихід з Європейського Союзу в 2016 році, впала до найнижчого рівня за всю історію — 31%.

Майже вдвічі більше – 56% – кажуть, що це був неправильний крок.

Кількість прихильників виходу, які вважають, що це було неправильно, досягла найвищого рівня на сьогодні – 22%, повідомляє YouGov.

Навіть серед тих, хто проголосував за вихід, 37% вважають, що Brexit був швидше провалом.

Доповнення 

Колишній лідер Ukip і партії Brexit Найджелом Фараджем звинуватив консервативний уряд у поганому керуванні Brexit після його виходу Великобританії з блоку в 2020 році.

Nigel Farage has said that Brexit has been a failure - 62% of Britons tend to agree

% saying Brexit has been…

All Britons
More of a failure: 62%
More of a success: 9%
Neither: 20%

Leave voters
More of a failure: 37%
More of a success: 20%
Neither: 35%https://t.co/vsxKByczLu pic.twitter.com/DoqbQ5W5pu

— YouGov (@YouGov) May 22, 2023

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