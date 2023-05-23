Лише 9% британців вважають вихід з ЄС успіхом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Згідно з новим опитуванням YouGov, лише 9% британців вважають вихід з ЄС (Brexit) у 2016 році більшою мірою успіхом, ніж провалом, повідомляє видання Independent, пише УНН.
Деталі
Опитування YouGov показує, що приблизно 62% людей описують Brexit як невдачу.
Компанія, яка займається дослідженнями громадської думки та даних, заявила, що кількість британців, які вважають, що вони правильно проголосували за вихід з Європейського Союзу в 2016 році, впала до найнижчого рівня за всю історію — 31%.
Майже вдвічі більше – 56% – кажуть, що це був неправильний крок.
Кількість прихильників виходу, які вважають, що це було неправильно, досягла найвищого рівня на сьогодні – 22%, повідомляє YouGov.
Навіть серед тих, хто проголосував за вихід, 37% вважають, що Brexit був швидше провалом.
Доповнення
Колишній лідер Ukip і партії Brexit Найджелом Фараджем звинуватив консервативний уряд у поганому керуванні Brexit після його виходу Великобританії з блоку в 2020 році.
Nigel Farage has said that Brexit has been a failure - 62% of Britons tend to agree
% saying Brexit has been…
All Britons
More of a failure: 62%
More of a success: 9%
Neither: 20%
Leave voters
More of a failure: 37%
More of a success: 20%
Neither: 35%https://t.co/vsxKByczLu pic.twitter.com/DoqbQ5W5pu