Врачам Днепра удалось сохранить зрение британскому фотографу

"Врачам удалось сохранить зрение, он видит на оба глаза. Если все будет нормально, через семь дней его могут выписать из больницы. Дальнейшее восстановление зрения будет зависеть от качественной реабилитации ", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля во время обстрела Авдеевки британский фотокорреспондент Кристофер Нанн был ранен. Его лечат в Днепре. Как сообщила волонтер, советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа, в течение трех лет Кристофер Нунн передавал репортажи из зоны боевых действий на Донбассе. Ранения получил во время обстрела в Авдеевке 2 февраля: фотограф как раз находился в квартире местных жителей, когда взрывной волной выбило окна, хозяйка квартиры погибла.

Как сообщал УНН, молодому грозила потеря глаза.