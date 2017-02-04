Лікарям Дніпра вдалося зберегти зір британському фотографу
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 4 лютого. УНН. Лікарям із Дніпра вдалося зберегти зір фотографу із Великобританії Крістоферу Нанну, який отримав поранення в Авдіївці (Донецька область). Про це на своїй сторінці у Facebook. повідомив міністр інформаційної політики Юрій Стець, пише УНН-Центр.
“Лікарям вдалося зберегти зір, він бачить на обидва ока. Якщо все буде нормально, через сім днів його можуть виписати з лікарні. Подальше відновлення зору залежатиме від якісної реабілітації,” — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 2 лютого під час обстрілу Авдіївки британський фотокореспондент Крістофер Нанн був поранений. Його лікують в Дніпрі. Як повідомила волонтерка, радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа, упродовж трьох років Крістофер Нунн передавав репортажі із зони бойових дій на Донбасі. Поранення отримав під час обстрілу в Авдіївці 2 лютого: фотограф якраз перебував у квартирі місцевих жителів, коли вибуховою хвилею вибило вікна, господиня квартири загинула.
Як повідомляв УНН, молодику загрожувала втрата ока.