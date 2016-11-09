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Лидеры ЕС начали поздравлять Д.Трампа с победой на выборах в США

Лидеры ЕС начали поздравлять Д.Трампа с победой на выборах в США

Киев • УНН

 • 8042 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Европейские лидеры начали поздравлять представителя Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах президента в США, передает УНН.

В частности, с победой Д.Трампа поздравил президент Европарламента Мартин Шульц.

"Избиратели в США сказали свое слово. Победа Дональда Трампа однозначна. Я поздравляю его с победой, желаем Америке добра", - написал глава ЕП в Twitter.

При этом прокомментировала выборы и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Связи ЕС и США глубже любых изменений в политике. Мы будем продолжать работать вместе, снова открывая силу Европы", - отметила она в Twitter.

Также с поздравлениями выступила президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Америка определилась! Поздравляем избранного президента Дональда Трампа", - отметила она в Twitter.

Глава МИД Чехии Любомир Заоралек также поздравил Д.Трампа.

"Поздравляю Дональда Трампа с избранием на должность президента. Очевидно, это начало новой эры евроатлантических отношений. Чехия и США связаны долгосрочной дружбой и стратегическим партнерством, которые я считаю, будут продолжаться с той же интенсивностью, как и сегодня", - отметил он в Twitter.

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