Лидеры ЕС начали поздравлять Д.Трампа с победой на выборах в США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Европейские лидеры начали поздравлять представителя Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах президента в США, передает УНН.
В частности, с победой Д.Трампа поздравил президент Европарламента Мартин Шульц.
"Избиратели в США сказали свое слово. Победа Дональда Трампа однозначна. Я поздравляю его с победой, желаем Америке добра", - написал глава ЕП в Twitter.
При этом прокомментировала выборы и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Связи ЕС и США глубже любых изменений в политике. Мы будем продолжать работать вместе, снова открывая силу Европы", - отметила она в Twitter.
Также с поздравлениями выступила президент Литвы Даля Грибаускайте.
"Америка определилась! Поздравляем избранного президента Дональда Трампа", - отметила она в Twitter.
Глава МИД Чехии Любомир Заоралек также поздравил Д.Трампа.
"Поздравляю Дональда Трампа с избранием на должность президента. Очевидно, это начало новой эры евроатлантических отношений. Чехия и США связаны долгосрочной дружбой и стратегическим партнерством, которые я считаю, будут продолжаться с той же интенсивностью, как и сегодня", - отметил он в Twitter.