Лідери ЄС почали вітати Д.Трампа з перемогою на виборах у США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Європейські лідери почали вітати представника Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на виборах президента у США, передає УНН.
Зокрема, з перемогою Д.Трампа привітав президент Європарламенту Мартін Шульц.
"Виборці у США сказали своє слово. Перемога Дональда Трампа однозначна. Я вітаю його за перемогою, бажаємо Америці добра", - написав голова ЄП у Twitter.
При цьому прокоментувала вибори і Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.
"Зв'язки ЄС і США глибші за будь-які зміни в політиці. Ми будемо продовжувати працювати разом, знову відкриваючи силу Європи", - зазначила вона у Twitter.
Також з привітаннями виступила президент Литви Даля Грібаускайте.
"Америка вирішила! Вітаємо обраного президента Дональда Трампа", - зазначила вона у Twitter.
Голова МЗС Чехії Любомир Заоралек також привітав Д.Трампа.
"Вітаю Дональда Трампа з обранням на посаду президента. Очевидно, це початок нової ери євроатлантичної відносин. Чехія і США пов'язані довгостроковою дружбою і стратегічним партнерством, які я вважаю, будуть тривати з тією ж інтенсивністю, як сьогодні", - зауважив він у Twitter.