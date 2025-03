Лидера стран ЕС снова не смогли договориться касательно бюджета и продлили саммит

Речь идет о принятии бюджета на 2021–2027 годы на сумму 1,85 трлн евро, который включает в себя меры по восстановлению экономики.

Как отмечает AP, лидеры Дании, Норвегии и Нидерландов настаивают на жестком контроле за расходами оказываемой помощи. При этом Италия и Испания, которые наиболее пострадали из-за пандемии, стремятся получить как можно больше поддержки, указывает агентство.

После второго дня саммита канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что “все движется в правильном направлении”. “Конечно, это, как и следовало ожидать, жесткая борьба, жесткие переговоры, но мы движемся в правильном направлении, и это самое главное”, — сказал Курц.

Спикер президента Евросовета Баренд Лейтс написал в Twitter, что переговоры продолжатся сегодня днем.

#EUCO plenary has now ended @eucopresident will reconvene meeting tomorrow at noon pic.twitter.com/oTOiRqK1nN

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 18, 2020

Саммит лидеров стран Евросоюза начался в Брюсселе в пятницу, 17 июля. Главной темой встречи стало принятие нового бюджетного плана и создание фонда восстановления экономики на сумму 750 млрд евро, однако в первый день сторонам договориться не удалось.

По итогам переговоров канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что разногласия между странами “очень велики”, а премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отметил, что пока не видит перспектив к соглашению.