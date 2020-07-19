Лідери держав ЄС знову не змогли домовитися щодо бюджету та продовжили саміт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Лідерам держав Євросоюзу не вдалося узгодити семирічний бюджетний план і план по відновленню економіки після пандемії коронавірусу у другий день саміту в Брюсселі. Про це повідомляє Associated Press, інформує УНН.

Йдеться про прийняття бюджету на 2021-2027 роки на суму 1,85 трлн євро, який включає в себе заходи по відновленню економіки.

Як зазначає AP, лідери Данії, Норвегії та Нідерландів наполягають на жорсткому контролі за витратами наданої допомоги. При цьому Італія та Іспанія, які найбільш постраждали через пандемію, прагнуть отримати якомога більше підтримки, вказує агентство.

Після другого дня саміту канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що “все рухається в правильному напрямку”. “Звичайно, це, як і слід було очікувати, жорстка боротьба, жорсткі переговори, але ми рухаємося в правильному напрямку, і це найголовніше”, — сказав Курц.

Спікер президента Євроради Баренд Лейтс написав у Twitter, що переговори продовжаться сьогодні вдень.

#EUCO plenary has now ended @eucopresident will reconvene meeting tomorrow at noon pic.twitter.com/oTOiRqK1nN

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 18, 2020

Саміт лідерів країн Євросоюзу почався в Брюсселі у п’ятницю, 17 липня. Головною темою зустрічі стало прийняття нового бюджетного плану і створення фонду відновлення економіки на суму 750 млрд євро, проте в перший день сторонам домовитися не вдалося.

За підсумками переговорів канцлерка Німеччини Ангела Меркель говорила, що розбіжності між країнами “дуже великі”, а прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш зазначив, що поки не бачить перспектив згоди.

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