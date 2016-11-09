Лидер "Реала" Т.Кроос из-за перелома ноги пропустит три месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Мадридский "Реал" потерял очередного ключевого полузащитника - игрок сборной Германии Тони Кроос сломал плюсневую кость в матче 11 тура испанской Примеры с "Леганес" (3: 0), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Реала".
Игрок сборной Германии может пропустить остаток группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, а значит "Реалу" придется без него решать задачи по выходу в плей-офф.
Кроме того, Т.Кроос не сыграет в важнейших выездных матчах испанской Примеры против "Атлетико" и "Барселоны", а также пропустит ближайшие игры за национальную сборную Германии с Сан-Марино и Италией.
Стоит отметить, что Т.Кроос присоединился в лазарет команды к другому основномуго исполнителю опорной зоны "галактикос" Каземиро.
Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Испании "Королевский клуб" набрал 27 очков и оторвался от ближайшего преследователя "Барселоны" на пять баллов.