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15 марта, 19:03 • 112405 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158611 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133083 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125953 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110108 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104123 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100533 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Лидер "Реала" Т.Кроос из-за перелома ноги пропустит три месяца

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Мадридский "Реал" потерял очередного ключевого полузащитника - игрок сборной Германии Тони Кроос сломал плюсневую кость в матче 11 тура испанской Примеры с "Леганес" (3: 0), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Реала".

Игрок сборной Германии может пропустить остаток группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, а значит "Реалу" придется без него решать задачи по выходу в плей-офф.

Кроме того, Т.Кроос не сыграет в важнейших выездных матчах испанской Примеры против "Атлетико" и "Барселоны", а также пропустит ближайшие игры за национальную сборную Германии с Сан-Марино и Италией.

Стоит отметить, что Т.Кроос присоединился в лазарет команды к другому основномуго исполнителю опорной зоны "галактикос" Каземиро.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Испании "Королевский клуб" набрал 27 очков и оторвался от ближайшего преследователя "Барселоны" на пять баллов.

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