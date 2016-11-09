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Лідер "Реалу" Т.Кроос через перелом ноги пропустить три місяці

Лідер "Реалу" Т.Кроос через перелом ноги пропустить три місяці

Київ • УНН

 • 7956 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Мадридський “Реал” втратив чергового ключового півзахисника — гравець збірної Німеччини Тоні Кроос зламав плюснову кістку у матчі 11 туру іспанської Прімери з “Леганесом” (3:0), повідомляє УНН з посиланням на сайт “Реалу”.

Гравець збірної Німеччини може пропустити залишок групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, а значить “Реалу” доведеться без нього вирішувати завдання по виходу в плей-офф.

Крім того, Т.Кроос не зіграє в найважливіших виїзних матчах іспанської Прімери проти “Атлетіко” і “Барселони”, а також пропустить найближчі ігри за національну збірну Німеччини із Сан-Марино та Італією.

Варто відзначити, що Т.Кроос приєднався в лазарет команди до іншого основного виконавця опорної зони “галактікос” Каземіро.
Нагадаємо, що у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії “Королівський клуб” набрав 27 очок і відірвався від найближчого переслідувача “Барселони” на п’ять балів.

Українські Національні Новини

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