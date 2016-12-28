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Лидер НХЛ "Коламбус" продолжил выигрышную серию в матче с "Бостоном"

Лидер НХЛ "Коламбус" продолжил выигрышную серию в матче с "Бостоном"

Киев • УНН

 • 7088 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. "Коламбус Блю Джекетс" получил 13-ю победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ, обыграв с минимальным преимуществом "Бостон Брюинс", сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.

"Блю Джекетс" к середине первого периода повели со счетом 3:0, однако к концу второй 20-минутки "Бостон" установил паритет. Рекордную в истории клуба победу принес "Коламбусу" Ник Фолиньо, который реализовал большинство в середине заключительного периода.

Примечательно, что нападающий "Коламбуса" Кем Аткинсон не смог набрать очков, на чем прервалась его девьятиматчевая результативная серия.

Напомним, что в истории НХЛ только пяти командам удавались более длительные победные серии. Действующий рекорд принадлежит "Питтсбургу", который выиграл 17 раз подряд с 9 марта по 10 апреля 1993 года.

Как сообщал УНН, "Коламбус" разгромил ХК "Питтсбург" в матче лидеров Восточной конференции НХЛ.

Украинские Национальные Новости

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