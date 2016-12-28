Лідер НХЛ "Коламбус" продовжив виграшну серію у матчі з "Бостоном"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. "Коламбус Блю Джекетс" здобув 13-ту перемогу поспіль в регулярному чемпіонаті НХЛ, обігравши з мінімальною перевагою "Бостон Брюінс", повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.
"Блю Джекетс" до середини першого періоду повели з рахунком 3:0, однак до кінця другої 20-хвилинки "Бостон" встановив паритет. Рекордну в історії клубу перемогу приніс "Коламбус" Нік Фоліньо, який реалізував більшість в середині заключного періоду.
Примітно, що нападник "Коламбуса" Кем Аткінсон не зміг набрати очок, на чому перервалася його дев'ятиматчеву результативну серію.
Нагадаємо, що в історії НХЛ тільки п'яти командам вдавалися більш тривалі переможні серії. Чинний рекорд належить "Піттсбургу", який виграв 17 разів поспіль з 9 березня по 10 квітня 1993 року.
Як повідомляв УНН, "Коламбус" розгромив ХК "Піттсбург" у матчі лідерів Східної конференції НХЛ.