Легковушка столкнулась с автобусом в Донецкой области: есть пострадавшие

"Около 15:00 вблизи Цукурино (Красноармейский район) 36-летний водитель Daewoo Lanos, пытаясь обогнать автомобиль, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным рейсовым автобусом. В результате аварии от полученных травм водитель автомобиля погиб, а его четверо пассажиров серьезно травмированы", - отметили в пресс-службе Марьинского отдела полиции.

Инцидент предварительно квалифицирован по ст. 286 ч. 2 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, тройное ДТП произошло в Сумах, в результате чего госпитализировали водителей транспортных средств и женщину-пешехода.