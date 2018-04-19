Легковик зіткнувся з автобусом на Донеччині: є постраждалі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Водій автомобілю Daewoo Lanos не впорався з керуванням та зіткнувся з рейсовим автобусом Торецьк-Маріуполь, внаслідок чого водій легковика загинув на місці, а 4 пасажирів госпіталізували до лікарні м. Селидове. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
"Близько 15:00 поблизу Цукуріно (Волноваський район) 36-річний водій Daewoo Lanos, намагаючись обігнати автомобіль, не впорався з керуванням і вчинив зіткнення із зустрічним рейсовим автобусом. Внаслідок аварії від отриманих травм водій автівки загинув, а його четверо пасажирів серйозно травмовані", - зазначили у прес-службі Мар'їнського відділу поліції.
Інцидент попередньо кваліфіковано за ст. 286 ч. 2 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, потрійна ДТП сталася у Сумах, внаслідок чого госпіталізували водіїв транспортних засобів та жінку-пішохода.