Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" назвал клуб с лучшим нападением в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением о команде с лучшим звеном нападения на планете, передает УНН со ссылкой на The Times.
Руни назвал "Ливерпуль" лучшим в этом компоненте.
"Голы зависят от взаимодействия между игроками, атакующая тройка" Ливерпуля "- идеальный пример. Мохамед Салах и Садио Мане обеспечивают глубину атаки, соперникам приходится отходить к своим воротам, что позволяет Фирмино опускаться глубже, чтобы получить мяч. Центральные защитники соперника расслабляются , а Салах и Мане с невероятной скоростью делают рывки в свободные зоны. Это напоминает мне игру Франческо Тотти, когда он был "десяткой" в "Роме" и два вингера атаковали штрафную с флангов. Больно это признавать, но у "Ливерпуля" лучшая атака в мире на данный момент", - признался Руни.
Примечательно, что нынешний футболист "Дерби" родился в Ливерпуле.