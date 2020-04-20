Легендарний футболіст "Манчестер Юнайтед" назвав клуб з найкращим нападом в світі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Колишній форвард "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії Вейн Руні поділився думкою про команду з найкращою ланкою нападу на планеті, передає УНН з посиланням на The Times.

Руні назвав англійський "Ліверпуль" найкращим в цьому компоненті.

"Голи залежать від взаємодії між гравцями, атакуюча трійка "Ліверпуля" - ідеальний приклад. Мохамед Салах і Садіо Мане забезпечують глибину атаки, суперникам доводиться відходити до своїх воріт, що дозволяє Роберто Фірміно опускатися глибше, щоб отримати м'яч. Центральні захисники суперника розслабляються, а Салах і Мане з неймовірною швидкістю роблять ривки в вільні зони. Це нагадує мені гру Франческо Тотті, коли він був "десяткою" в "Ромі" і два вінгери атакували штрафну з флангів. Боляче це визнавати, але у "Ліверпуля" найкраща атака в світі на даний момент", - зізнався Руні.

Примітно, що нинішній футболіст "Дербі" народився в Ліверпулі.

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