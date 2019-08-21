"Лефортово" приняло передачи еще для трех политзаключенных

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 2092 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 46742 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119696 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130367 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121464 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125483 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128255 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152938 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150972 просмотра

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"Лефортово" приняло передачи еще для трех политзаключенных

"Лефортово" приняло передачи еще для трех политзаключенных

Киев  •  УНН

 • 8819 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Роману Сущенко, Алексею Сизоновичу и еще одному политическому заключенному сегодня передали продукты в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом на своей странице в Facebook написала российская правозащитница Виктория Ивлева, передает УНН.

"На Романа Сущенко, Алексея Сизоновича и еще одного украинского политзаключенного сегодня были сделаны передачи в СИЗО "Лефортово". Это колбаса сырокопченая, сыр, молоко, масло, огурцы, орехи, зеленый лук, сигареты, шоколад, яблоки, семга, лимоны, кофе. Не взяли только сладкие булочки: с наполнителем нельзя - вдруг наполнишь, а оно не то! К заключенным "Лефортово" передачи доходят очень быстро, думаю, что в течение часа", - написала Ивлева.

Как сообщал УНН, администрация московского следственного изолятора "Лефортово" утром 20 августа приняла передачи для пяти украинских политзаключенных - Владимир Балуха, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

Украинские Национальные Новости

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