"Лефортово" прийняло передачі ще для трьох політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Роману Сущенку, Олексію Сизоновичу та ще одному політичному в’язню сьогодні передали продукти у СІЗО "Лефортово" у Москві. Про це на своїй сторінці в Facebook написала російська правозахисниця Вікторія Івлєва, передає УНН.
"На Романа Сущенка, Олексія Сизоновича і ще одного українського політв’язня сьогодні були зроблені передачі в СІЗО "Лефортово". Це ковбаса сирокопчена, сир, молоко, масло, огірки, горіхи, зелена цибуля, сигарети, шоколад, яблука, сьомга, лимони, кава. Не взяли тільки солодкі булочки: з наповнювачем не можна – раптом наповниш, а воно не те! До в'язнів "Лефортово" передачі доходять дуже швидко, думаю, що протягом години", - написала Івлєва.
Як повідомляв УНН, адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" вранці 20 серпня прийняла передачі для п’яти українських політв’язнів — Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченко, Павла Гриба і Миколи Карпюка.