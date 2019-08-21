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"Лефортово" прийняло передачі ще для трьох політв'язнів

"Лефортово" прийняло передачі ще для трьох політв'язнів

Київ • УНН

 • 8824 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Роману Сущенку, Олексію Сизоновичу та ще одному політичному в’язню сьогодні передали продукти у СІЗО "Лефортово" у Москві. Про це на своїй сторінці в Facebook написала російська правозахисниця Вікторія Івлєва, передає УНН.

"На Романа Сущенка, Олексія Сизоновича і ще одного українського політв’язня сьогодні були зроблені передачі в СІЗО "Лефортово". Це ковбаса сирокопчена, сир, молоко, масло, огірки, горіхи, зелена цибуля, сигарети, шоколад, яблука, сьомга, лимони, кава. Не взяли тільки солодкі булочки: з наповнювачем не можна – раптом наповниш, а воно не те! До в'язнів "Лефортово" передачі доходять дуже швидко, думаю, що протягом години", - написала Івлєва.

Як повідомляв УНН, адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" вранці 20 серпня прийняла передачі для п’яти українських політв’язнів — Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченко, Павла Гриба і Миколи Карпюка.

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