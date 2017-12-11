Лебедка оборвалась на шахте в Днепропетровской области, есть пострадавшие

"В ночь с 10 на 11 декабря, в третью смену на шахте "Днепровская" ш/у "Днепровская" ДТЭК "Павлоградуголь" произошел несчастный случай и трое горняков получили травмы", - сообщил Волынец.

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Так, во время подъема пассажирского состава по уклону горной выработки оборвался тяговый канат лебедки. Горняки, которые находились в пассажирском составе, не дождавшись срабатывания тормозной системы, начали выпрыгивать из вагонеток. Аварийная тормозная система сработала и состав остановился.

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Пострадавших горняков доставили в больницу города Павлограда, где им была оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет. Для расследования и выяснения причины несчастного случая на предприятии создана комиссия, в состав которой войдут и представители профсоюзов.