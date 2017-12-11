Лебідка обірвалась на шахті у Дніпропетровській області, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Дніпропетровській області на шахті "Дніпровська" обірвалась лебідка, троє чоловік постраждали. Про це в своєму Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.
"У ніч із 10 на 11 грудня, в третю зміну, на шахті "Дніпровська" ш/у "Дніпровська" ДТЕК "Павлоградвугілля" стався нещасний випадок і троє гірників отримали травми", - повідомив Волинець.
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Так, під час підйому пасажирського складу по ухилу гірничої виробки обірвався тяговий канат лебідки. Гірники, які перебували в пасажирському складі, не дочекавшись спрацювання гальмівної системи, почали вистрибувати з вагонеток. Аварійна гальмівна система спрацювала та склад зупинився.
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Постраждалих гірників доставлено до лікарні міста Павлограда, де їм було надано медичну допомогу. Загрози їхньому життю немає. Для розслідування та з’ясування причини нещасного випадку, на підприємстві створено комісію, до складу якої ввійдуть і представники профспілок.