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"Ла Скала" открыла сезон российской оперой: под театром украинцы провели протест

"Ла Скала" открыла сезон российской оперой: под театром украинцы провели протест

Киев • УНН

 • 653839 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Один из самых известных оперных театров Италии "Ла Скала" открыл свой новый сезон в среду российской оперой "Борис Годунов" на фоне украинского протеста, что культурное событие является пропагандистской победой кремля во время вторжения россии в Украину, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони в своем первом культурном мероприятии после вступления в должность посетила гала-премьеру "Ла Скала" в Милане, присоединившись к президенту Италии Серджио Маттарелле и главе Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в королевской ложе.

Толпа, состоявшая в основном из известных деятелей итальянского бизнеса, культуры и политики, встретила постановку 13-минутными аплодисментами. Самая громкая похвала досталась российскому басу Ильдару Абдразакову с главной партией и кучей цветов главному дирижеру Риккардо Шайе, пишет издание.

В то же время, как указано, группа из примерно 30 украинцев собралась у театра. "Их держали на главной площади, вдали от любого взаимодействия с высокопоставленными лицами и официальными лицами, и политика не проникала в театр", - пишет издание.

"Это манифестация против российской пропаганды, использующей собственную культуру для продвижения на Западе антидемократического ультранационалистического нарратива "русского мира", – заявили организаторы протестной акции, которых цитирует Радио Свобода.

По их словам, пропутинский певец Ильдар Абдразаков, исполняющий роль царя Бориса Годунова, не осудил российскую войну против Украины, а наоборот – продолжает быть в составе "специальных российских культурных сил", продвигающих имперскую идеологию.

Итальянский’с большим известным opera dom, Teatro alla Scala, имеет открывается его новое время с российской оперой “Boris Godunov”, подверженный украинским протестам что культурный момент является propaganda win for the Kremlin при России’s invasion of Ukraine. pic.twitter.com/EuoM8M2dxe

— Srbija Европа (@srbija_eu) December 8, 2022

Как отмечает AP, отвечая на вопрос о несогласии украинцев с привлечением внимания к российской культуре, поскольку уже десятый месяц продолжается война, фон дер Ляйен похвалила украинцев как "фантастических, смелых и отважных людей", но сказала, что российскую культуру не следует отождествлять с путиным.

"Мы не должны позволить путину все это разрушить", - сказала фон дер Ляйен, имея в виду великих российских писателей и композиторов, в том числе Модеста Мусоргского, автора "Бориса Годунова". Она добавила: "Полная солидарность с нашими друзьями в Украине, и давайте позаботимся о том, чтобы мы были вместе".

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Сообщение, распространенное Margherita Palli Rota (@appia100)

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