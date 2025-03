Детали

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони в своем первом культурном мероприятии после вступления в должность посетила гала-премьеру "Ла Скала" в Милане, присоединившись к президенту Италии Серджио Маттарелле и главе Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в королевской ложе.

Толпа, состоявшая в основном из известных деятелей итальянского бизнеса, культуры и политики, встретила постановку 13-минутными аплодисментами. Самая громкая похвала досталась российскому басу Ильдару Абдразакову с главной партией и кучей цветов главному дирижеру Риккардо Шайе, пишет издание.

В то же время, как указано, группа из примерно 30 украинцев собралась у театра. "Их держали на главной площади, вдали от любого взаимодействия с высокопоставленными лицами и официальными лицами, и политика не проникала в театр", - пишет издание.

"Это манифестация против российской пропаганды, использующей собственную культуру для продвижения на Западе антидемократического ультранационалистического нарратива "русского мира", – заявили организаторы протестной акции, которых цитирует Радио Свобода.

По их словам, пропутинский певец Ильдар Абдразаков, исполняющий роль царя Бориса Годунова, не осудил российскую войну против Украины, а наоборот – продолжает быть в составе "специальных российских культурных сил", продвигающих имперскую идеологию.

Как отмечает AP, отвечая на вопрос о несогласии украинцев с привлечением внимания к российской культуре, поскольку уже десятый месяц продолжается война, фон дер Ляйен похвалила украинцев как "фантастических, смелых и отважных людей", но сказала, что российскую культуру не следует отождествлять с путиным.

"Мы не должны позволить путину все это разрушить", - сказала фон дер Ляйен, имея в виду великих российских писателей и композиторов, в том числе Модеста Мусоргского, автора "Бориса Годунова". Она добавила: "Полная солидарность с нашими друзьями в Украине, и давайте позаботимся о том, чтобы мы были вместе".

