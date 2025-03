"Ла Скала" відкрила сезон російською оперою: під театром українці провели протест

Деталі

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні у своєму першому культурному заході після вступу на посаду відвідала гала-прем'єру "Ла Скала" в Мілані, приєднавшись до президента Італії Серджіо Маттарелли та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у королівській ложі.

Натовп, що складався в основному з відомих діячів італійського бізнесу, культури та політики, зустрів постановку 13-хвилинними оплесками. Найгучніша похвала дісталася російському басу Ільдару Абдразакову з головною партією та купою квітів головному диригенту Ріккардо Шайї, пише видання.

Водночас, як вказано, група з приблизно 30 українців зібралася біля театру. "Їх тримали на головній площі, далеко від будь-якої взаємодії з високопоставленими особами та офіційними особами, і політика не проникала до театру", - пише видання.

"Це маніфестація проти російської пропаганди, яка використовує власну культуру задля просування на Заході антидемократичного ультранаціоналістичного наративу "русского мира", – заявили організатори протестної акції, яких цитує Радіо Свобода.

За їхніми словами, пропутінський співак Ільдар Абдразаков, який виконує роль царя Бориса Годунова, не засудив російської війни проти України, а навпаки – продовжує бути у складі "спеціальних російських культурних сил", які просувають імперську ідеологію.

Як зазначає AP, відповідаючи на запитання про незгоду українців із приверненням уваги до російської культури, оскільки вже десятий місяць вирує війна, фон дер Ляєн похвалила українців як "фантастичних, сміливих та відважних людей", але сказала, що російську культуру не слід ототожнювати з путіним.

"Ми не повинні дозволити путіну все це зруйнувати", - сказала фон дер Ляєн, маючи на увазі великих російських письменників і композиторів, у тому числі Модеста Мусоргського, автора "Бориса Годунова". Вона додала: "Повна солідарність із нашими друзями в Україні, і давайте подбаємо про те, щоб ми були разом".

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликає громадян України слухати українське, зауваживши, що російські виконавці в трендах України на стрімінгових сервісах - це нові танки та ракети для ворогів.