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"Ла Скала" відкрила сезон російською оперою: під театром українці провели протест

"Ла Скала" відкрила сезон російською оперою: під театром українці провели протест

Київ • УНН

 • 653840 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Один з навідоміших оперних театрів Італії "Ла Скала" відкрив свій новий сезон у середу російською оперою "Борис Годунов" на тлі українського протесту, що культурна подія є пропагандистською перемогою кремля під час вторгнення росії в Україну, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні у своєму першому культурному заході після вступу на посаду відвідала гала-прем'єру "Ла Скала" в Мілані, приєднавшись до президента Італії Серджіо Маттарелли та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у королівській ложі.

Натовп, що складався в основному з відомих діячів італійського бізнесу, культури та політики, зустрів постановку 13-хвилинними оплесками. Найгучніша похвала дісталася російському басу Ільдару Абдразакову з головною партією та купою квітів головному диригенту Ріккардо Шайї, пише видання.

Водночас, як вказано, група з приблизно 30 українців зібралася біля театру. "Їх тримали на головній площі, далеко від будь-якої взаємодії з високопоставленими особами та офіційними особами, і політика не проникала до театру", - пише видання.

"Це маніфестація проти російської пропаганди, яка використовує власну культуру задля просування на Заході антидемократичного ультранаціоналістичного наративу "русского мира", – заявили організатори протестної акції, яких цитує Радіо Свобода.

За їхніми словами, пропутінський співак Ільдар Абдразаков, який виконує роль царя Бориса Годунова, не засудив російської війни проти України, а навпаки – продовжує бути у складі "спеціальних російських культурних сил", які просувають імперську ідеологію.

Italy’s most famous opera house, Teatro alla Scala, has opened its new season with the Russian opera “Boris Godunov”, against the backdrop of Ukrainian protests that the cultural event is a propaganda win for the Kremlin during Russia’s invasion of Ukraine. pic.twitter.com/EuoM8M2dxe

— Srbija Evropa (@srbija_eu) December 8, 2022

Як зазначає AP, відповідаючи на запитання про незгоду українців із приверненням уваги до російської культури, оскільки вже десятий місяць вирує війна, фон дер Ляєн похвалила українців як "фантастичних, сміливих та відважних людей", але сказала, що російську культуру не слід ототожнювати з путіним.

"Ми не повинні дозволити путіну все це зруйнувати", - сказала фон дер Ляєн, маючи на увазі великих російських письменників і композиторів, у тому числі Модеста Мусоргського, автора "Бориса Годунова". Вона додала: "Повна солідарність із нашими друзями в Україні, і давайте подбаємо про те, щоб ми були разом".

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Допис, поширений Margherita Palli Rota (@appia100)

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