Квадратный метр коммерческой недвижимости в новом ЖК "Scandia" стартует от 12,4 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Обновленные цены на квартиры, а также нежилую и коммерческую недвижимость представлены на сайте ЖК "Scandia", передает УНН.
"Цена за квадратный метр нежилых и коммерческих помещений с учетом всех обязательных расходов (вроде пожарной безопасности) стартует от 12 400 грн. за квадратный метр. Цены действительны уже сейчас", - отметили в ЖК "Scandia".
При этом, однокомнатную квартиру в новом жилом комплексе сейчас можно приобрести за 379 тыс. грн, или 15 тыс. долларов США.
Напомним, ЖК "Scandia", строительство которого началось в Броварах, в общем предусматривает 100 семиэтажных домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно. На первом этапе будет построено 492 квартиры: 251 однокомнатная, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. При этом квартиры на первом этаже имеют собственную террасу, а на последнем - высота потолков достигает 6 метров.
Согласно проекту ЖК, на территории комплекса, кроме жилых домов, предусмотрена собственная масштабная инфраструктура: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.
Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.