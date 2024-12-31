Курс валют на 31 декабря: гривна упала до исторического минимума

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 42,0390 грн/долл., что девальвировало гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 42,03 грн/долл., что стало историческим минимумом гривны. Предыдущий антирекорд был на уровне 41,99 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,92 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 42,35 грн, а продать за 41,80 в банках. Евро можно купить за 44,40 грн, а продать за 43,60 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 42,36-42,50 грн, а евро - по 44,20-44,40 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 42,06-42,09 грн/долл. для доллара и 43,77-43,79 грн/евро для евро.

Напомним

Украина получила 41,7 млрд долларов внешнего финансирования в этом году, из которых 30% - грантовые средства.