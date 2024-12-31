Курс валют на 31 грудня: гривня впала до історичного мінімуму

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 42,0390 грн/дол., що девальвувало гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 42,03 грн/дол, що стало історичним мінімумом гривні. Попередній антирекорд був на рівні 41,99 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,92 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:

Долар можна купити за 42,35 грн, а продати за 41,80 у банках. Євро можна купити за 44,40 грн, а продати за 43,60 грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 42,36-42,50 грн, а євро - за 44,20-44,40 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 42,06-42,09 грн/дол. для долара та 43,77-43,79 грн/євро для євро.

Нагадаємо

Україна отримала 41,7 млрд доларів зовнішнього фінансування цього року, з яких 30% - грантові кошти.