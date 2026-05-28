Курс валют на 28 мая: доллар и евро снова подорожали
Киев • УНН
Официальный курс доллара вырос до 44,29 грн, а евро до 51,54 грн. В банках и обменниках валюта также продолжает дорожать в четверг.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,2996 грн/долл., что ослабило национальную валюту за день еще на 2 копейки, после начала падения накануне, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 28 мая на уровне 51,5426 грн/евро, еще больше ослабив гривну - за день на 3 копейки, и добавив к снижению в начале этой недели.
Согласно данным на профильных сайтах на утро четверга:
- в банках доллар торгуется по среднему курсу 43,96 грн при покупке и 44,47 грн при продаже, евро - 51,22 грн и 51,86 грн соответственно;
- в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,10 грн при покупке и 44,20 грн при продаже, евро - по 51,60 грн и 51,80 грн соответственно.
