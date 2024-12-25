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Курс валют на 25 декабря: гривна приближается к 42 грн за доллар

Курс валют на 25 декабря: гривна приближается к 42 грн за доллар

Киев  •  УНН

 • 7441 просмотра

Read in English

The NBU set the official hryvnia exchange rate at 41.9875 UAH/USD, which is 1 kopeck stronger. In exchange offices, the dollar is trading at 42.15-42.25 UAH, the euro - at 44.00-44.20 UAH.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,9875 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,98 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,63 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 42,35 грн, а продать за 41,80 в банках.

- Евро можно купить за 44,30 грн, а продать за 43,60 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 42,15−42,25 грн, а евро — по 44,00 −44,20 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,92 - 41,94 грн/долл. для доллара и 43,62−43,63 грн/евро для евро.

Напомним

Украина получила от США 1 млрд долларов, обеспеченных доходами от замороженных российских активов.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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