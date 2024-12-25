Курс валют на 25 декабря: гривна приближается к 42 грн за доллар
Киев • УНН
The NBU set the official hryvnia exchange rate at 41.9875 UAH/USD, which is 1 kopeck stronger. In exchange offices, the dollar is trading at 42.15-42.25 UAH, the euro - at 44.00-44.20 UAH.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,9875 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,98 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,63 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 42,35 грн, а продать за 41,80 в банках.
- Евро можно купить за 44,30 грн, а продать за 43,60 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 42,15−42,25 грн, а евро — по 44,00 −44,20 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,92 - 41,94 грн/долл. для доллара и 43,62−43,63 грн/евро для евро.
Напомним
Украина получила от США 1 млрд долларов, обеспеченных доходами от замороженных российских активов.