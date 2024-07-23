Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41, 3369 грн/долл., что укрепило гривну на 15 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,33 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,99 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15:

Доллар можно купить за 41,87 грн, а продать за 41,35 в банках. Евро можно купить за 45,75 грн, а продать за 45,00 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,72-41,85 грн, а евро - по 45,50-45,68 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,35-41,37 грн/долл. для доллара и 45,00-45,01 грн/евро для евро.

Напомним

Министр финансов Украины провел онлайн-встречу с руководством ЕИБ. Обсуждено состояние внедрения программ сотрудничества и новые проекты поддержки, в частности в энергетическом секторе на 250 млн евро.