Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны на 15 копеек до 41,3369 грн/долл. На межбанке доллар торгуется по 41,35-41,37 грн, евро - по 45,00-45,01 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41, 3369 грн/долл., что укрепило гривну на 15 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,33 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,99 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15:
Напомним
Министр финансов Украины провел онлайн-встречу с руководством ЕИБ. Обсуждено состояние внедрения программ сотрудничества и новые проекты поддержки, в частности в энергетическом секторе на 250 млн евро.