Курс гривны укрепился на более чем на 10%

"Благоприятная ситуация на валютном рынке в сентябре позволила Национальному банку пополнить международные резервы на 930 млн долл. США благодаря валютным интервенциям по покупке валюты. Всего с начала года чистая покупка валюты Национальным банком составляет около 3,7 млрд долл. США. Это почти в 1,4 раза больше чем в 2017-2018 годах вместе взятых. В то же время валютные интервенции Национального банка не противодействовали рыночным тенденциям, и курс гривны с начала года укрепился на более чем на 10%", - сообщили в НБУ.

Возможности для расширения покупки валюты Национальным банком обусловленны появлением новых фундаментальных факторов, определяющих предложение валюты на межбанковском валютном рынке.

"Это прежде всего устойчивый приток средств нерезидентов в гривневый государственный долг и рекордный рост урожайности зерновых в Украине", - сообщили в НБУ.

Напомним, интервенции Национального банка Украины по продаже валюты на этой неделе (30.09-02.10) составили 200 млн долларов США.