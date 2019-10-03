Курс гривні зміцнився більш ніж на 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Курс гривні з початку 2019 року зміцнився більш ніж на 10%. Про це кореспонденту УНН повідомили у Національному банку України у відповідь на інформаційний запит.
"Сприятлива ситуація на валютному ринку у вересні дала змогу Національному банку поповнити міжнародні резерви на 930 млн дол. США завдяки валютним інтервенціям з купівлі валюти. А загалом з початку року чиста купівля валюти Національним банком становить близько 3,7 млрд дол. США. Це майже в 1,4 рази більше ніж у 2017-2018 роках разом узятих. Водночас валютні інтервенції Національного банку не протидіяли ринковим тенденціям, і курс гривні з початку року зміцнився більш ніж на 10%", - повідомили в НБУ.
Можливості для розширення купівлі валюти Національним банком зумовлені появою нових фундаментальних факторів, які визначають пропозицію валюти на міжбанківському валютному ринку.
"Це насамперед стійкий приплив коштів нерезидентів в гривневий державний борг і рекордне зростання врожайності зернових в Україні", - повідомили в НБУ.
Нагадаємо, інтервенції Національного банку України з продажу валюти на цьому тижні (30.09-02.10) склали 200 млн доларів США.