Курс гривны упал из-за спекулятивных факторов - представитель ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Курс гривны упал из-за спекулятивных факторов. Об этом в эфире "5 канала" заявил руководитель офиса финансового и экономического анализа ВР Украины Виктор Мазярчук, передает УНН.
"Когда начинаешь поднимать цифры и видишь, что в прошлом и в этом месяце очень большие правительственные расходы, соответственно, вероятно появились свободные и спекулянты, которые хотят зарабатывать на этом курсе. То есть это спекулятивные вещи ", - отметил он.
"Надеюсь, что в следующем году мы перейдем к среднесрочному бюджетному планированию, когда бюджет будет планироваться не на один год, а на три года. Прогноз здесь очень важен ", - отметил В.Мазярчук.