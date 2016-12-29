Курс гривні впав через спекулятивні фактори - представник ВР

“Коли починаєш піднімати цифри і бачиш, що в минулому і в цьому місяці дуже великі урядові видатки, відповідно, ймовірно з’явилися вільні кошти і спекулянти, які хочуть заробляти на цьому курсі. Тобто це спекулятивні речі”, — зазначив він.

“Маю надію, що в наступному році ми перейдемо до середньострокового бюджетного планування, коли бюджет буде плануватися не на один рік, а на три роки. Прогноз тут дуже важливий”, — зауважив В.Мазярчук.