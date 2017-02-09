Курс наличного доллара снизился на 0,18%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Курс наличного доллара в среду утром на рынке валютообменных операций в столице снизился на 0,18%, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
доллар-гривна - 27.4000/27.5000 (снизился на -0.18%)
евро-гривна - 29.0500/29.4500 (снизился на -0.17%)
рубль-гривна - 0.4575/0.4660 (снизился на 0.71%)
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 334 280,15;
Серебро - 4 774,28;
Платина - 271 008,86;
Палладий - 206 687,99.