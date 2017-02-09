Курс готівкового долара знизився на 0,18%

Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:

долар-гривня – 27.4000/27.5000 (знизився на -0.18%)

євро-гривня – 29.0500/29.4500 (знизився на -0.17%)

рубль-гривня – 0.4575/0.4660 (знизився на 0.71%)

Як повідомляв УНН, Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:

Золото — 334 280,15;

Срiбло — 4 774,28;

Платина — 271 008,86;

Паладiй — 206 687,99.