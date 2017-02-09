Курс готівкового долара знизився на 0,18%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Курс готівкового долара у середу зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці знизився на 0,18%, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня – 27.4000/27.5000 (знизився на -0.18%)
євро-гривня – 29.0500/29.4500 (знизився на -0.17%)
рубль-гривня – 0.4575/0.4660 (знизився на 0.71%)
Як повідомляв УНН, Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото — 334 280,15;
Срiбло — 4 774,28;
Платина — 271 008,86;
Паладiй — 206 687,99.