Курс наличного доллара не изменился
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Курс наличного доллара в понедельник утром на рынке валютообменных операций в столице не изменился, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD/UAH - 27,0500/27,1500 (не изменился);
EUR/UAH - 28,9000/29,2000 (вырос на 0,26%);
RUR/UAH - 0,4105/0,4180 (снизился на 0,60%).
Как сообщал УНН, курс наличного доллара в пятницу в столице не изменился и установился на уровне: USD/UAH - 27,0500/27,1500.