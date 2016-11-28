Курс готівкового долара не змінився
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Курс готівкового долара у понеділок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці не змінився, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 27,0500/27,1500 (не змінився);
EUR/UAH — 28,9000/29,2000 (зріс на 0,26%);
RUR/UAH — 0,4105/0,4180 (знизився на 0,60%).
Як повідомляв УНН, курс готівкового долара у п'ятницю в столиці не змінився та встановився на рівні: USD/UAH — 27,0500/27,1500.