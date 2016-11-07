Курды заблокировали стратегический город возле Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Курдские формирования пешмерга продолжают наступать, чтобы установить полный контроль над центральной частью Башики неподалеку от Мосула и уже заблокировали населенный пункт с трех сторон, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Начальник генштаба ВС курдской региональной администрации Ирака Джемаль Мухаммед сообщил, что во время боев между боевиками "Исламского государства" и силами пешмерга, вошедшими в населенный пункт Башика в рамках операции по освобождению Мосула, уничтожены 10 и захвачены в плен двое боевиков.
"Сейчас силы пешмерга продолжают наступать, чтобы установить полный контроль над центральной частью Башики. Повстанцы заблокировали населенный пункт с трех сторон", - сказано в сообщении.
По словам командира соединения сил специального назначения "Зеревани" (элитное подразделение сил пешмерга - ред.) Азиза Вэйси, силы пешмерга установили полный контроль над прилегающим к Башики районом Бахзан.
"Сейчас в районе ведутся работы по разминированию", - сказал А.Вэйси.
В ночь на 17 октября началась операция по освобождению Мосула от "Исламского государства". Город находится под контролем боевиков группировки с июня 2014 года.