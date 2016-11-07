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15 марта, 19:03 • 112390 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158572 просмотра

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Курды заблокировали стратегический город возле Мосула

Курды заблокировали стратегический город возле Мосула

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Курдские формирования пешмерга продолжают наступать, чтобы установить полный контроль над центральной частью Башики неподалеку от Мосула и уже заблокировали населенный пункт с трех сторон, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Начальник генштаба ВС курдской региональной администрации Ирака Джемаль Мухаммед сообщил, что во время боев между боевиками "Исламского государства" и силами пешмерга, вошедшими в населенный пункт Башика в рамках операции по освобождению Мосула, уничтожены 10 и захвачены в плен двое боевиков.

"Сейчас силы пешмерга продолжают наступать, чтобы установить полный контроль над центральной частью Башики. Повстанцы заблокировали населенный пункт с трех сторон", - сказано в сообщении.

По словам командира соединения сил специального назначения "Зеревани" (элитное подразделение сил пешмерга - ред.) Азиза Вэйси, силы пешмерга установили полный контроль над прилегающим к Башики районом Бахзан.

"Сейчас в районе ведутся работы по разминированию", - сказал А.Вэйси.

В ночь на 17 октября началась операция по освобождению Мосула от "Исламского государства". Город находится под контролем боевиков группировки с июня 2014 года.

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