Курди блокували стратегічне місто біля Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Курдські формування пешмерга продовжують наступати, щоб встановити повний контроль над центральною частиною Башікі неподалік від Мосула і вже заблокували населений пункт з трьох сторін, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Начальник генштабу ЗС курдської регіональної адміністрації Іраку Джемаль Мухаммед повідомив, що під час боїв між бойовиками "Ісламської держави" і силами пешмерга, що увійшли до населеного пункту Башіка в рамках операції зі звільнення Мосула, знищені 10 і захоплені в полон двоє бойовиків,
"Наразі сили пешмерга продовжують наступати, щоб встановити повний контроль над центральною частиною Башікі. Повстанці блокували населений пункт з трьох сторін", - сказано у повідомленні.
За словами командира з'єднання сил спеціального призначення "Зеревані" (елітний підрозділ сил пешмерга - ред.) Азіза Вейсі, сили пешмерга встановили повний контроль над прилеглим до Башіки районом Бахзан.
"Наразі в районі ведуться роботи з розмінування", - сказав А.Вейсі.
У ніч на 17 жовтня почалася операція зі звільнення Мосула від "Ісламської держави". Місто перебуває під контролем бойовиків угруповання з червня 2014 року.