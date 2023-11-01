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Кулеба обсудил дальнейшие поставки ATACMS с Блинкеном

Киев • УНН

 • 199562 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, в котором выразил благодарность за предоставление ATACMS и подчеркнул важность их дальнейшей поставки. Об этом говорится в заявлении Кулебы на Х, пишет УНН.

Кулеба обсудил дальнейшие поставки ATACMS с Блинкеном

Цитата 

“Я говорил с Энтони Блинкеном после слушаний в Сенатском комитете по ассигнованиям. Я выразил благодарность Соединенным Штатам за неизменную лидерскую роль в поддержке Украины и других демократических союзников в противодействии агрессии и террору”, - говорится в сообщении. 

Дипломаты после содержательного визита Специального представителя Притцкера в Украину обсудили дальнейшие усилия по восстановлению. 

Кулеба добавил: “Я поблагодарил США за их решающую военную помощь, в частности очень эффективные ATACMS, и подчеркнул важность их продолжения поставок”.

Также он с Блинкеном обсудил прогресс, достигнутый на недавней встрече “Формулы мира” на Мальте, и договорился продолжать сотрудничество для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

I spoke with @SecBlinken following his Senate Appropriations Committee hearings. I expressed appreciation for the U.S. continued leadership in supporting Ukraine and other democratic allies in countering aggression and terror.

Following Special Representative Pritzker's…

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 31, 2023

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.



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