Кулеба обсудил дальнейшие поставки ATACMS с Блинкеном

Цитата

“Я говорил с Энтони Блинкеном после слушаний в Сенатском комитете по ассигнованиям. Я выразил благодарность Соединенным Штатам за неизменную лидерскую роль в поддержке Украины и других демократических союзников в противодействии агрессии и террору”, - говорится в сообщении.

Дипломаты после содержательного визита Специального представителя Притцкера в Украину обсудили дальнейшие усилия по восстановлению.

Кулеба добавил: “Я поблагодарил США за их решающую военную помощь, в частности очень эффективные ATACMS, и подчеркнул важность их продолжения поставок”.

Также он с Блинкеном обсудил прогресс, достигнутый на недавней встрече “Формулы мира” на Мальте, и договорился продолжать сотрудничество для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

I spoke with @SecBlinken following his Senate Appropriations Committee hearings. I expressed appreciation for the U.S. continued leadership in supporting Ukraine and other democratic allies in countering aggression and terror.



Following Special Representative Pritzker's…

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 31, 2023

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.