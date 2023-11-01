Кулеба обговорив подальше постачання ATACMS з Блінкеном
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова МЗС України Дмитро Кулеба провів розмову з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, у якій висловив вдячність за надання ATACMS та наголосив на важливості їх подальшого постачання. Про це йдеться у заяві Кулеби на Х, пише УНН.
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“Я говорив з Ентоні Блінкеном після слухань у Сенатському комітеті з асигнувань. Я висловив вдячність Сполученим Штатам за незмінну лідерську роль у підтримці України та інших демократичних союзників у протидії агресії та терору”, - йдеться у повідомленні.
Дипломати після змістовного візиту Спеціального представника Прітцкера в Україну обговорили подальші зусилля з відновлення.
Кулеба додав: “Я подякував США за їх вирішальну військову допомогу, зокрема дуже ефективні ATACMS, і наголосив на важливості їх продовження постачання”.
Також він з Блінкеном обговорив прогрес, досягнутий на нещодавній зустрічі “Формули миру” на Мальті, і домовився продовжувати співпрацю для досягнення справедливого та міцного миру в Україні.
I spoke with @SecBlinken following his Senate Appropriations Committee hearings. I expressed appreciation for the U.S. continued leadership in supporting Ukraine and other democratic allies in countering aggression and terror.
Following Special Representative Pritzker's…
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