Кулеба обговорив подальше постачання ATACMS з Блінкеном

Цитата

“Я говорив з Ентоні Блінкеном після слухань у Сенатському комітеті з асигнувань. Я висловив вдячність Сполученим Штатам за незмінну лідерську роль у підтримці України та інших демократичних союзників у протидії агресії та терору”, - йдеться у повідомленні.

Дипломати після змістовного візиту Спеціального представника Прітцкера в Україну обговорили подальші зусилля з відновлення.

Кулеба додав: “Я подякував США за їх вирішальну військову допомогу, зокрема дуже ефективні ATACMS, і наголосив на важливості їх продовження постачання”.

Також він з Блінкеном обговорив прогрес, досягнутий на нещодавній зустрічі “Формули миру” на Мальті, і домовився продовжувати співпрацю для досягнення справедливого та міцного миру в Україні.

Нагадаємо

