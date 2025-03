Кулеба обсудил с Бербок военную помощь и ужесточение санкций против россии

Цитата

“Я поблагодарил Бербок за ее личную роль в восстановлении Германией исторической справедливости о признании Голодомора геноцидом. Мы также обсудили пути противодействия геноцидной войне, которую сегодня ведет россия. В том числе путем новых поставок оружия и усиления санкций ЕС против россии”, — написал Кулеба.

Напомним

В Германия согласовали новый пакет военной помощи для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства Германии, в пакете среди прочего зенитные самоходные установки Gepard и 100 тысяч медицинских аптечек.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2022