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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Кулеба обговорив із Бербок військову допомогу та посилення санкцій проти росії

Кулеба обговорив із Бербок військову допомогу та посилення санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 790057 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з німецькою колегою Анналеною Бербок військову допомогу нашій країні та посилення санкцій проти країни-агресора.

Про це очільник МЗС написав у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

“Я подякував Бербок за її особисту роль у відновленні Німеччиною історичної справедливості у визнанні Голодомору геноцидом. Ми також обговорили шляхи протидії геноцидній війні, яку сьогодні веде росія. У тому числі шляхом нових поставок зброї та посилення санкцій ЄС проти росії”, — написав Кулеба.

Нагадаємо

У Німеччина погодили новий пакет військової допомоги для України. Як повідомляє пресслужба уряду Німеччини, у пакеті серед іншого зенітні самохідні установки Gepard та 100 тисяч медичних аптечок.

I thanked @ABaerbock for her personal role in Germany restoring historical justice and recognizing the Holodomor as genocide. We also discussed ways to counter the genocidal war that Russia wages today. Including by new supplies of weapons and increasing EU sanctions on Russia. pic.twitter.com/y6zeBaWDij

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2022

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