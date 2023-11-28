Кулеба и Боррель обсудили шаги для решения декабрьского саммита ЕС о начале переговоров о вступлении, работа продолжается
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили шаги для превращения рекомендации Еврокомиссии в решение Совета ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это происходит на фоне беспокойства относительно угрозы Венгрии заблокировать помощь ЕС и заявку Украины на вступление в ЕС
Главы дипломатии Украины и ЕС обсудили, как вывод Еврокомиссии по рекомендации начать переговоры с Киевом о вступлении в блок может трансформироваться в фактически решение Совета ЕС в декабре о начале переговоров о вступлении, и продолжается работа со странами-членами Евросоюза для того, чтобы это произошло. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной с Верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем пресс-конференции в Брюсселе во вторник, пишет УНН.
Я могу подтвердить, что мы с Жозепом подробно обсудили этот вопрос, как мы можем добраться от заключения, предоставленного Европейской комиссией, и рекомендации о начале переговоров о вступлении, до решения Совета ЕС в декабре фактически начать эти переговоры о вступлении. Впереди, как всегда, много работы, но я рад обнаружить, что мы полностью согласны с Жозепом и будем продолжать работать со странами-членами, чтобы это решение состоялось
Напомним
Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Евросоюза Украине, а также будущее присоединение страны к блоку, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.
В ЕС 23 ноября утвердили авансовую выплату Венгрии в 900 миллионов евро (1 миллиард долларов) из ее до сих пор замороженной доли в фондах восстановления, на фоне того, как блок пытается преодолеть вето Будапешта на помощь Украине.
Чиновники ЕС сообщили Reuters в прошлом месяце, что блок рассматривает возможность оказания помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины. Однако совсем недавно источники, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря и будет обсуждать вопрос Украины, выразили растущий скептицизм по поводу того, что на Орбана можно повлиять.
На фоне этого 27 ноября президент Евросовета Шарль Мишель посетил Будапешт для консультаций с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по подготовке грядущего саммита ЕС, где ожидаются важные решения по Украине.
Орбан назвал встречу "полезной", не сообщая других деталей.
Кулеба и Боррель обсудили шаги для решения декабрьского саммита ЕС о начале переговоров о вступлении, работа продолжается
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили шаги для превращения рекомендации Еврокомиссии в решение Совета ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это происходит на фоне беспокойства относительно угрозы Венгрии заблокировать помощь ЕС и заявку Украины на вступление в ЕС
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