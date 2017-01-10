КСУ продолжит рассматривать языковой закон Кивалова-Колесниченко 13 января
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В пятницу, 13 января, в 10:00 Конституционный суд Украины продолжит слушания рассмотрения дела по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона "Об основах государственной языковой политики" (Кивалова-Колесниченко), передает УНН со ссылкой на пресс -службу КСУ.
"13 января 2017 года в 10.00 продолжения рассмотрения дела по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины" Об основах государственной языковой политики ", - говорится в сообщении КСУ.
В пресс-службе также уточнили, что пленарное заседание будет закрытым.
Напомним, Верховная Рада постановила отменить этот закон 23 февраля 2014 года, однако президент еще не подписал и не ветировал законопроект об этом, поэтому "языковой закон" дальше действующий.
Как сообщал УНН, КСУ привлек в качестве свидетелей А.Яценюка и А.Парубия по делу о законе Кивалова-Колесниченко.