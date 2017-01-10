КСУ продовжить розглядати мовний закон Ківалова-Колісніченка 13 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У п'ятницю, 13 січня, о 10:00 Конституційний суд України продовжить слухання розгляд справи за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України закону “Про засади державної мовної політики” (Ківалова-Колісніченка), передає УНН з посиланням на прес-службу КСУ.
"13 січня 2017 року о 10.00 продовження розгляду справи за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про засади державної мовної політики“, - йдеться у повідомленні КСУ.
У прес-службі також уточнили, що пленарне засідання буде закритим.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила скасувати цей закон 23 лютого 2014 року, однак президент досі не підписав і не ветував законопроект про це, відтак "мовний закон" далі чинний.
Як повідомляв УНН, КСУ залучив як свідків А.Яценюка та А.Парубія у справі про закон Ківалова-Колісніченка.