Крымские политзаключенные не жаловались на условия содержания в Симферопольском СИЗО, - В.Литковская
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Во время встречи с украинским Омбудсманом ни один из крымскотатарских политзаключенных не жаловался на условия содержания в Симферопольском СИЗО. Об этом в эфире "5 канала" заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, передает УНН.
"Ни один из них не жаловался на условия содержания, все они с пониманием относятся к тому, что они имеют определенные ограничения, которые связаны с их сегодняшним статусом подозреваемых. Все они говорили о том, что в преследовании есть безусловный политический подтекст", - заявила Лутковская.