Крымские политзаключенные не жаловались на условия содержания в Симферопольском СИЗО, - В.Литковская

"Ни один из них не жаловался на условия содержания, все они с пониманием относятся к тому, что они имеют определенные ограничения, которые связаны с их сегодняшним статусом подозреваемых. Все они говорили о том, что в преследовании есть безусловный политический подтекст", - заявила Лутковская.