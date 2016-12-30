Кримські політв’язні не скаржилися на умови утримання в Сімферопольському СІЗО, – В.Літковська

“Жоден з них не скаржився на умови утримання, всі вони з розумінням ставляться до того, що вони мають певні обмеження, які пов’язанні з їх сьогоднішнім статусом підозрюваних. Всі вони говорили про те, що в переслідуванні є безумовний політичний підтекст”, — заявила В.Лутковська.