Кримські політв’язні не скаржилися на умови утримання в Сімферопольському СІЗО, – В.Літковська
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Під час зустрічі з українським Омбудсменом жоден із кримськотатарських політв’язнів не скаржився на умови утримання в Сімферопольському СІЗО. Про таке в ефірі “5 каналу” заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, передає УНН.
“Жоден з них не скаржився на умови утримання, всі вони з розумінням ставляться до того, що вони мають певні обмеження, які пов’язанні з їх сьогоднішнім статусом підозрюваних. Всі вони говорили про те, що в переслідуванні є безумовний політичний підтекст”, — заявила В.Лутковська.