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Уголовное производство открыли по факту взрыва гранаты в Херсонской области

Уголовное производство открыли по факту взрыва гранаты в Херсонской области

Киев • УНН

 • 7002 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Херсонской области правоохранители открыли уголовное производство по факту ранения двух мужчин в результате взрыва гранаты. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в Херсонской области.

Вчера вечером в дежурную часть Алешковского отделения полиции из районной больницы поступило сообщение, что с осколочными ранениями были доставлены двое местных жителей. Полицейские выяснили, что 30 и 25-летние жители с. Пролетарка (родные братья) пострадали в результате взрыва неизвестного металлического предмета. По словам потерпевших, этот предмет они нашли в лесополосе на военном полигоне. Затем принесли его на территорию дачного участка в с. Раденск, принадлежащего их матери. При попытке разобрать металлическую болванку произошел взрыв. Одному из братьев оторвало кисть руки, второй получил многочисленные осколочные ранения.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили часть полотна для ножовки по металлу и 25 металлических осколков от снаряда к противотанковому гранатомету марки "ОГ-9". Работники полиции предполагают, что взрыв мог произойти в результате распила снаряда. Также при детальном осмотре приусадебного участка полицейские нашли мешок, в котором обнаружили еще 76 крупнокалиберных патронов к ДШК (станковый пулемет Дегтярева-Шпагина). О пострадавших известно, что они родные братья. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений. Летом мужчины работают на сезонных работах, а зимой ищут металлолом.

По данному факту открыты уголовные производства по ч.1 ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) УК и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Пострадавшие находятся в реанимации Алешковской районной больницы. Их состояние тяжелое стабильное. Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпасов. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, двое мужчин пострадали от взрыва гранаты в Херсонской области.

 

 

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